Municipales: Olivier Faure candidat en 5e position à Lieusaint, en Seine-et-Marne

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS), en visite à Lille, le 20 février 2026 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, est candidat en cinquième position sur la liste du maire sortant de la ville de Lieusaint (Seine-et-Marne), le socialiste Michel Bisson, une présence sur laquelle l'édile espère s'appuyer pour porter ses projets.

Comme l'a révélé Le Parisien, le député de Seine-et-Marne Olivier Faure, qui vit dans la commune voisine de Savigny-le-Temple, est candidat sur la liste de cet édile, maire de la ville depuis 1998, même s'il n'y habite pas.

"Un député peut se présenter dans une ville du département dans lequel il a été élu", rappelle M. Bisson, qui entend bénéficier "du réseau" de son "ami".

"Je lui ai demandé d'être sur la liste (..) car Olivier Faure a un réseau extrêmement important", explique-t-il à l'AFP. Ce réseau peut "rendre service à la population sur des enjeux qui nécessitent d'avoir de +l'entregent+ auprès des ministères, auprès des administrations ou auprès de partenaires privés".

En outre, avance le maire, "aujourd'hui, les politiques publiques naissent à l'échelle locale pour ensuite remonter à l'échelle nationale".

"Quelqu'un qui a une stature nationale a besoin aussi de s'immerger dans le local pour comprendre comment les politiques publiques d'aujourd'hui et de demain vont se construire", défend l'édile, qui n'a pas eu de difficultés à convaincre le député.

"Je m'attendais à ce qu'il me dise, +je crois que je n'aurai pas le temps de faire tout ça+, raconte-t-il encore, mais sa réaction a été plutôt très enjouée".

Pas question toutefois pour M. Faure d'avoir un quelconque délégation, ni de devenir maire, insiste Michel Bisson: "il n'aura aucune responsabilité à l'échelle de la commune, sinon celle de nous accompagner, celle de prendre tout ce qu'il peut prendre dans la conduite des politiques locales et de nous accompagner".

Et d'assurer : "il n'y a pas de malice politique derrière ça".

Joint par l'AFP, l'équipe d'Olivier Faure n'a pas répondu aux sollicitations dans l'immédiat.