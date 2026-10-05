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Sara Bonstein, directrice financière d'Insmed, quitte ses fonctions ; le cours de l'action chute
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 16:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

5 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Insmed INSM.O recule de 8,4% à 101,93 dollars

** Sara Bonstein quittera son poste de directrice financière à compter du 30 octobre

** Insmed figure parmi les sociétés citées dans les rapports d'analystes comme des cibles potentielles de rachat

** "L'une des explications possibles de la baisse d'aujourd'hui est que le départ de la directrice financière pourrait laisser entendre aux investisseurs qu'une acquisition n'est pas probable à court terme – et nous notons que cette possibilité faisait l'objet de discussions plus fréquentes parmi les investisseurs ces derniers temps", ajoute RBC Capital Markets

** La société réaffirme ses prévisions pour l’exercice 2026 et indique avoir lancé une recherche pour identifier le prochain directeur financier

** Qualifiant cette transition de "globalement sans conséquence", RBC a indiqué que le calendrier devrait permettre une passation de pouvoirs en douceur, car le changement de directeur financier interviendra après la publication des résultats du troisième trimestre d’Insmed, le 29 octobre

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre a reculé de 41,3% depuis le début de l’année

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