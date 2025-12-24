 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sapporo vend ses activités immobilières au groupe KKR-PAG pour 3,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 07:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remplacement de la source par Sapporo tout au long du texte, ajout de détails sur la publication et le contexte dans les paragraphes 3 à 7.) par Anton Bridge

La société japonaise Sapporo Holdings 2501.T va vendre ses activités immobilières à un consortium dirigé par les sociétés de capital-investissement KKR

KKR.N et PAG pour 477 milliards de yens (3,06 milliards de dollars), a déclaré Sapporo dans un communiqué publié mercredi.

L'opération constitue le dernier exemple en date de cession d'actifs non essentiels par des entreprises japonaises et intervient après une longue bataille avec des investisseurs activistes, dont 3D Investment Partners, basé à Singapour, qui a fait pression pour que le brasseur se sépare de ses activités immobilières.

Le groupe KKR-PAG commencera par acquérir 51 % des actions de Sapporo Real Estate d'ici à juin 2026, avant de racheter le reste des actions au cours des trois années suivantes.

Sapporo utilisera les liquidités pour des investissements de croissance, le remboursement de la dette et la distribution aux actionnaires, a indiqué le groupe dans un document.

L'immobilier est devenu une cible de plus en plus populaire pour les investisseurs au Japon, alors que le pays sort de la déflation et que les taux d'intérêt restent bas.

L'actif phare de Sapporo Real Estate est le complexe à usage mixte Ebisu Garden Place à Tokyo, qui comprend des bureaux, des logements et des espaces commerciaux.

KKR et PAG ont repoussé la concurrence d'autres fonds, dont Bain Capital, Lone Star et Kenedix, pour remporter l'acquisition.

($1 = 155,8000 yens)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

KKR & CO
130,980 USD NYSE -0,27%
SAPPORO HOLDINGS
41,800 EUR Tradegate 0,00%
SAPPORO HOLDINGS
48,6300 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des bouteilles en plastique dans une usine de recyclage à Corfou, en Grèce, le 15 octobre 2025 ( AFP / Angelos TZORTZINIS )
    Coup de pouce de l'UE à la filière du plastique recyclé
    information fournie par AFP 24.12.2025 08:35 

    L'Union européenne a dévoilé mardi des mesures de soutien à l'industrie européenne du plastique recyclé, en grande difficulté face à la concurrence chinoise. La Commission européenne veut notamment soutenir les investissements dans le recyclage chimique, une technologie ... Lire la suite

  • Des canettes de bière sur la ligne de production de la brasserie Murree, le 17 décembre 2025, à Rawalpindi, au Pakistan ( AFP / Farooq NAEEM )
    Murree, la brasserie historique du Pakistan, se réjouit d'avoir obtenu une licence d'exportation
    information fournie par AFP 24.12.2025 08:33 

    Un arôme capiteux de malt et de levure de bière flotte dans la plus ancienne et grande brasserie du Pakistan, qui se prépare à s'agrandir à la faveur d'une autorisation de vendre à l'étranger après près de 50 ans d'interdiction. Fondée en 1860 pour étancher la ... Lire la suite

  • Lancement du satellite de communication AST SpaceMobile par la fusée LVM3-M6 le 24 décembre 2025. Photo fournie par Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO) ( Indian Space Research Organisation (ISRO) / - )
    L'Inde met en orbite son satellite le plus lourd
    information fournie par AFP 24.12.2025 08:22 

    L'Inde a placé en orbite son satellite le plus lourd mercredi, le Premier ministre Narendra Modi évoquant un "progrès important" pour le secteur spatial du pays le plus peuplé du monde. Le satellite de communication AST SpaceMobile, pesant 6,1 tonnes, a été déployé ... Lire la suite

  • SOLUTIONS 30 SE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    SOLUTIONS 30 SE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 24.12.2025 08:21 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank