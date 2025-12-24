Sapporo vend ses activités immobilières au groupe KKR-PAG pour 3,1 milliards de dollars

La société japonaise Sapporo Holdings 2501.T va vendre ses activités immobilières à un consortium dirigé par les sociétés de capital-investissement KKR

KKR.N et PAG pour 477 milliards de yens (3,06 milliards de dollars), a déclaré Sapporo dans un communiqué publié mercredi.

L'opération constitue le dernier exemple en date de cession d'actifs non essentiels par des entreprises japonaises et intervient après une longue bataille avec des investisseurs activistes, dont 3D Investment Partners, basé à Singapour, qui a fait pression pour que le brasseur se sépare de ses activités immobilières.

Le groupe KKR-PAG commencera par acquérir 51 % des actions de Sapporo Real Estate d'ici à juin 2026, avant de racheter le reste des actions au cours des trois années suivantes.

Sapporo utilisera les liquidités pour des investissements de croissance, le remboursement de la dette et la distribution aux actionnaires, a indiqué le groupe dans un document.

L'immobilier est devenu une cible de plus en plus populaire pour les investisseurs au Japon, alors que le pays sort de la déflation et que les taux d'intérêt restent bas.

L'actif phare de Sapporo Real Estate est le complexe à usage mixte Ebisu Garden Place à Tokyo, qui comprend des bureaux, des logements et des espaces commerciaux.

KKR et PAG ont repoussé la concurrence d'autres fonds, dont Bain Capital, Lone Star et Kenedix, pour remporter l'acquisition.

