Sapphire Foods, l'exploitant de KFC en Inde, enregistre une deuxième perte trimestrielle après la fusion avec Devyani

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions concernant les charges de dépréciation et le contexte général)

La société indienne Sapphire Foods

SAPI.NS a enregistré une deuxième perte trimestrielle consécutive, les charges exceptionnelles liées à sa fusion avec Devyani International DEVY.NS et aux modifications du droit du travail, ainsi que la faiblesse de la demande urbaine et la hausse des coûts, ayant pesé sur ses résultats.

Les résultats de l'opérateur indien de KFC et Pizza Hut s'inscrivent dans un contexte difficile pour le secteur indien de la restauration rapide, où les chaînes de fast-food ont peiné à relancer les ventes à périmètre constant, un indicateur clé pour évaluer la croissance sous-jacente des ventes, dans un contexte de ralentissement de la demande urbaine.

Les pressions à court terme se sont intensifiées, car une pénurie de gaz de cuisine liée aux tensions au Moyen-Orient a pesé sur le budget des ménages, malgré l'intensification des promotions et des remises importantes par les entreprises.

Le franchisé de la société américaine Yum Brands YUM.N a annoncé une perte nette consolidée de 126,1 millions de roupies (soit 1,33 million de dollars) pour le trimestre clos en mars, en hausse par rapport à la perte de 47,9 millions enregistrée au trimestre précédent.

Elle a comptabilisé une autre charge ponctuelle au cours du trimestre considéré, comprenant 62,27 millions de roupies liées aux nouveaux codes du travail et 65,69 millions de roupies liées à la fusion de 934 millions de dollars. Sapphire a fusionné avec Devyani dans le cadre d'un accord conclu en janvier, créant ainsi une entreprise qui exploite plus de 3 000 points de vente KFC et Pizza Hut à l'échelle mondiale, en concurrence avec le leader du marché Jubilant Foodworks JUBI.NS .

Elle avait déjà enregistré une charge ponctuelle similaire d'environ 110 millions de roupies au trimestre précédent, liée à la fusion et aux changements de législation.

Les ventes à périmètre constant ont augmenté de 4 % chez KFC et ont baissé de 7 % chez Pizza Hut en glissement annuel. La dynamique post-fusion chez KFC a été contrebalancée par la faiblesse des ventes de Pizza Hut, les charges exceptionnelles venant s'ajouter aux pressions liées à la faiblesse de la demande urbaine et à la hausse des coûts.

Sapphire a ouvert 24 nouveaux restaurants au cours du trimestre considéré, portant le total à 1.052 établissements à la fin du mois de mars.

Le chiffre d'affaires d'exploitation a augmenté de 11,4 % en glissement annuel pour atteindre 7,92 milliards de roupies, tandis que les dépenses ont également augmenté à peu près au même rythme.

(1 $ = 94,5200 roupies indiennes)