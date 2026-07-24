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SAP salué pour des revenus solides grâce au Cloud au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 10:46
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SAP s'adjuge 6% vers 136 EUR à Francfort, au lendemain de la publication de ses résultats du 2e trimestre 2026 : le géant informatique a certes fait part de profits décevants en raison de dépenses en R&D, mais ceux-ci ont été éclipsés par des revenus meilleurs que prévu grâce au dynamisme du Cloud.

Des profits décevants en raison de dépenses en R&D...

Au titre du 2e trimestre 2026, l'éditeur de progiciels allemand a publié un BPA ajusté (non IFRS) en croissance de 6% à 1,59 EUR, bien inférieur au consensus de marché, qui s'établissait à 1,75 EUR, selon Invest Securities.

Toujours en normes non IFRS, son résultat opérationnel a augmenté de 7% à 2 743 MEUR ( 9% à taux de change constants), soit une marge d'EBITA en retrait de 0,7 point à 27,8%, des chiffres, eux aussi, inférieurs aux 2 892 MEUR et 29,4% attendus en moyenne.

Selon Invest Securities, cette déception sur le plan de la rentabilité s'explique par "une forte hausse des dépenses en recherche et développement ( 14%), liée à une hausse temporaire des coûts liés à l'intelligence artificielle".

...mais des revenus meilleurs que prévu, portés par le Cloud

En revanche, à 9 878 MEUR, son chiffre d'affaires a augmenté de 9% ( 11% à taux de change constants) et a ainsi dépassé les 9 850 MEUR anticipés en moyenne par les analystes, une performance soutenue par les revenus du Cloud.

Ces derniers ont en effet grimpé de 22% à 6 281 MEUR, au-dessus des 6 256 MEUR attendus par le consensus selon Invest Securities. A taux de change constants, ils ont même augmenté de 24%, principalement grâce à l'activité Cloud ERP Suite ( 27%).

"Nous avons réalisé un nouveau trimestre de forte croissance du carnet de commandes courant Cloud, en hausse de 26% à devises constantes", souligne le CEO Christian Klein, étant précisé que ce backlog a atteint 22,93 MdsEUR sur le trimestre écoulé.

Un ajustement partiel des objectifs pour 2026

Au chapitre de ses perspectives, SAP a abaissé légèrement son objectif de résultat opérationnel ajusté pour l'ensemble de 2026 afin d'intégrer l'impact dilutif des acquisitions de Dremio et Prior Labs, finalisées en juillet.

Ainsi, à taux de change constants, le groupe n'anticipe plus qu'une fourchette cible comprise entre 11,8 et 12,2 MdsEUR, ce qui impliquerait une progression de 13 à 17% par rapport à 2025, contre une estimation précédente de 11,9 à 12,3 MdsEUR.

Le groupe allemand réitère néanmoins l'ensemble de ses autres prévisions, notamment des revenus dans le Cloud compris entre 25,8 et 26,2 MdsEUR à taux de change constants, ainsi qu'un free cash-flow à taux de change réels de l'ordre de 10 MdsEUR.

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