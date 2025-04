SAP : revient menacer le support des 214,4E information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 16:34









(CercleFinance.com) - SAP est pratiquement revenu sur ses niveaux planchers du 9 avril, après avoir ricoché sous 235,8E : le titre revient menacer le support des 214,4E (ex-plancher de novembre 2024).

Les prochains paliers de soutien se dessinent vers 198,5E puis 190E (ex-résistance du 26 juin au 15 juillet 2024, ex-support de mi-septembre 2024).





Valeurs associées SAP AG O.N. 217,750 EUR XETRA -3,65%