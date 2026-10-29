SAP recule alors que les perspectives de ServiceNow relancent le débat sur la disruption liée à l'IA dans le secteur des logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action SAP SAPG.DE recule de 3 % en début de séance

** Les analystes soulignent les similitudes avec les résultats de ServiceNow NOW.N et de Fortinet FTNT.O

** “Des résultats supérieurs aux attentes et des prévisions revues à la hausse, mais les prévisions pour le quatrième trimestre sont jugées très décevantes”, déclare Nay Soe Naing, analyste chez Berenberg

** L'action ServiceNow a chuté de 14,4 % à 129,25 dollars en séance prolongée

** Les résultats de ServiceNow ont une nouvelle fois relancé le débat sur la disruption liée à l’IA dans le secteur des logiciels, explique Oliver Frey, analyste chez Metzler

** M. Frey ajoute que tous les éditeurs de logiciels d'application devraient connaître “une journée difficile”

** Les actions de Nemetschek NEKG.DE et de Teamviewer

TMV.DE ont reculé de 2 % à 3 %