SAP : re-test à haut risque des 160E

SAP qui a flambé de 8% ce mardi permet à lui seul de maintenir le DAX "dans le vert" et pèse 80% de sa performance du jour.

Le titre a retracé en séance à quelques "cent près" le précédent zénith des 159,4E du 17 avril.

C'est quitte ou double : soit le titre fuse à la hausse vers la résistance des 174E, soit il corrige et referme le "gap" des 149,12E (du 18/05) puis celui des 141,22E du 14 mai.