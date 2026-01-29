SAP : 'M' baissier confirmé, dévisse de -12% vers 172E
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 10:25
Le prochain support se dessine vers 166E, l'ex-plancher de mi-avril à fin mai 2024... puis vers 149E (ex-zénith de début décembre 2023, soit un retour plus de 2 ans en arrière), ce qui n'est pas une hypothèse exagérée compte tenu du double-top historique sous 275E puis 273,5E, avec comme base du "M" le palier des 211E (soit 150E par report d'amplitude).
