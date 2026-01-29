 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SAP : 'M' baissier confirmé, dévisse de -12% vers 172E
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 10:25

Coup de tonnerre et plongeon surprise : malgré une hausse de 17% du résultat, l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 10MdsE (4% du capital), SAP dévisse de -12% vers 172E (ce qui efface tous les gains depuis début juin 2024, soit 18 mois) parce que la prévision de croissance des revenus cloud & logiciels estimé à 12 à 13%, rate le consensus qui tournait autour de 13,2%.
Le prochain support se dessine vers 166E, l'ex-plancher de mi-avril à fin mai 2024... puis vers 149E (ex-zénith de début décembre 2023, soit un retour plus de 2 ans en arrière), ce qui n'est pas une hypothèse exagérée compte tenu du double-top historique sous 275E puis 273,5E, avec comme base du "M" le palier des 211E (soit 150E par report d'amplitude).

Valeurs associées

SAP AG O.N.
167,400 EUR XETRA -14,65%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank