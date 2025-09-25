SAP: L'UE ouvre une enquête sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles

Le logo SAP

La Commission européenne a déclaré jeudi avoir ouvert une enquête concernant le groupe allemand SAP pour soupçons de pratiques anticoncurrentielles liées à son célèbre logiciel de gestion d'entreprise.

"Des milliers d'entreprises à travers l'Europe utilisent les logiciels SAP pour gérer leurs activités, ainsi que les services de maintenance et d'assistance associés", a déclaré Teresa Ribera, vice-présidente exécutive chargée d’une Transition propre, juste et compétitive.

"Nous craignons que SAP ait restreint la concurrence sur ce marché crucial des pièces de rechange, en rendant la concurrence plus difficile pour ses rivaux, ce qui réduit le choix des clients européens et augmente leurs coûts", a-t-elle ajouté.

Reuters avait rapporté lundi, citant des sources, que SAP avait accordé des concessions aux régulateurs européens pour apaiser les préoccupations antitrust liées à ses pratiques commerciales.

