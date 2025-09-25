 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 763,10
-0,82%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SAP: L'UE ouvre une enquête sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 13:06

Le logo SAP

Le logo SAP

La Commission européenne a déclaré jeudi avoir ouvert une enquête concernant le groupe allemand SAP pour soupçons de pratiques anticoncurrentielles liées à son célèbre logiciel de gestion d'entreprise.

"Des milliers d'entreprises à travers l'Europe utilisent les logiciels SAP pour gérer leurs activités, ainsi que les services de maintenance et d'assistance associés", a déclaré Teresa Ribera, vice-présidente exécutive chargée d’une Transition propre, juste et compétitive.

"Nous craignons que SAP ait restreint la concurrence sur ce marché crucial des pièces de rechange, en rendant la concurrence plus difficile pour ses rivaux, ce qui réduit le choix des clients européens et augmente leurs coûts", a-t-elle ajouté.

Reuters avait rapporté lundi, citant des sources, que SAP avait accordé des concessions aux régulateurs européens pour apaiser les préoccupations antitrust liées à ses pratiques commerciales.

(Rédigé par Makini Brice, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank