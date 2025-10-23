SAP en recul sur ses prévisions pour le cloud
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 14:10
Le groupe allemand indique ainsi anticiper désormais des revenus du cloud vers la borne basse de sa fourchette-cible, qui va de 21,6 à 21,9 milliards d'euros à taux de changes constants, pour l'ensemble de l'exercice en cours.
Cette révision éclipse des attentes plus optimistes concernant son profit opérationnel non-IFRS, pour lequel il vise maintenant le haut des 10,3-10,6 MdsEUR, et son free cash-flow, qu'il attend désormais entre 8 et 8,2 MdsEUR (et non plus aux environs de 8 MdsEUR).
Sur les neuf premiers mois de 2025, SAP a vu son BPA non-IFRS croitre de 44% à 4,53 EUR, et son profit opérationnel augmenter de 35% à 7,59 MdsEUR, pour des revenus en progression de 11% à 27,1 MdsEUR (+27% à 15,4 MdsEUR pour le cloud).
