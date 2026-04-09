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SAP : échec sous 152,5E, vers une cassure des 142,5E ?
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 10:39

SAP avait partiellement profité du rebond de 5% du DAX la veille et matérialisé un échec sous 152,5E : le titre rechute dès le lendemain sous 145E et s'achemine vers une cassure des 142,5E.
Le titre verrait alors capitalisation divisée par plus de 2 depuis son sommet des 183,5E du 19 février 2025 et prolongerait sa correction en direction de 134,5E (plancher de début janvier 2024), puis 121E, le plancher longuement testé de mai à octobre 2023.

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SAP AG O.N.
143,840 EUR XETRA -3,91%
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