SAP : échec sous 152,5E, vers une cassure des 142,5E ?
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 10:39
Le titre verrait alors capitalisation divisée par plus de 2 depuis son sommet des 183,5E du 19 février 2025 et prolongerait sa correction en direction de 134,5E (plancher de début janvier 2024), puis 121E, le plancher longuement testé de mai à octobre 2023.
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