Siège de la Bourse de Londres

Les principales Bourses européennes évoluent en ‌légère hausse mercredi en début de séance, les investisseurs mettant de côté les nouvelles ​attaques entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,43% à 8.238,89 points vers 07h22 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,07% et à Londres, le ​FTSE 100 prend 0,12%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,22%, le FTSEurofirst 300 0,23% et le Stoxx 600 0,22%.

Le conflit ​au Moyen-Orient a connu un nouvel épisode d'escalade ⁠mardi soir, après de nouvelles frappes de Washington sur l'Iran en réponse à ‌une attaque attribuée à Téhéran contre un hélicoptère américain, la nuit précédente, près du détroit d'Ormuz.

En représailles, les Gardiens de la révolution iranienne ​ont déclaré avoir ciblé mercredi ‌des bases militaires américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn.

Cependant, ⁠la remontée manifeste des tensions ne s'accompagne cette fois d'une flambée du prix du pétrole, qui, après avoir progressé d'environ 1% plus tôt en séance, se stabilise et recule ⁠même légèrement, ce ‌qui soutient le sentiment des investisseurs.

Les données sur l'inflation aux États-Unis, qui ⁠seront publiées plus tard dans la journée, devraient apporter un nouvel éclairage sur ‌l'impact de la guerre sur l'économie américaine et même contribuer à ajuster ⁠les anticipations concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), à ⁠l'approche de sa réunion ‌la semaine prochaine.

La Banque centrale européenne (BCE) devrait pour sa part augmenter des taux de 25 ​points de base mercredi en réponse à ‌l'inflation déclenchée par le conflit.

Le secteur technologique du Stoxx 600 recule légèrement (-0,18%), dans le sillage de Wall Street ​et des marchés asiatiques, mais son poids moindre en Europe permet à la région de rester davantage à l'abri des turbulences observées ailleurs.

Sur les valeurs individuelles, ⁠STMicroelectronics avance de 1,93% après un relèvement de recommandation par BofA, tandis que Soitec perd plus de 6%, Jefferies l'ayant abaissée, soulignant que le retard pris dans l'accélération du chiffre d'affaires rend l'action surévaluée.

Ailleurs en Europe, WH Smith plonge de 15% après avoir émis un nouvel avertissement sur ses résultats et annoncé une augmentation de capital.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)