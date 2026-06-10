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L'Europe ouvre en hausse prudente malgré l'escalade des tensions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 09:59

Siège de la Bourse de Londres

Siège de la Bourse de Londres

Les principales Bourses européennes évoluent en ‌légère hausse mercredi en début de séance, les investisseurs mettant de côté les nouvelles ​attaques entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,43% à 8.238,89 points vers 07h22 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,07% et à Londres, le ​FTSE 100 prend 0,12%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,22%, le FTSEurofirst 300 0,23% et le Stoxx 600 0,22%.

Le conflit ​au Moyen-Orient a connu un nouvel épisode d'escalade ⁠mardi soir, après de nouvelles frappes de Washington sur l'Iran en réponse à ‌une attaque attribuée à Téhéran contre un hélicoptère américain, la nuit précédente, près du détroit d'Ormuz.

En représailles, les Gardiens de la révolution iranienne ​ont déclaré avoir ciblé mercredi ‌des bases militaires américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn.

Cependant, ⁠la remontée manifeste des tensions ne s'accompagne cette fois d'une flambée du prix du pétrole, qui, après avoir progressé d'environ 1% plus tôt en séance, se stabilise et recule ⁠même légèrement, ce ‌qui soutient le sentiment des investisseurs.

Les données sur l'inflation aux États-Unis, qui ⁠seront publiées plus tard dans la journée, devraient apporter un nouvel éclairage sur ‌l'impact de la guerre sur l'économie américaine et même contribuer à ajuster ⁠les anticipations concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), à ⁠l'approche de sa réunion ‌la semaine prochaine.

La Banque centrale européenne (BCE) devrait pour sa part augmenter des taux de 25 ​points de base mercredi en réponse à ‌l'inflation déclenchée par le conflit.

Le secteur technologique du Stoxx 600 recule légèrement (-0,18%), dans le sillage de Wall Street ​et des marchés asiatiques, mais son poids moindre en Europe permet à la région de rester davantage à l'abri des turbulences observées ailleurs.

Sur les valeurs individuelles, ⁠STMicroelectronics avance de 1,93% après un relèvement de recommandation par BofA, tandis que Soitec perd plus de 6%, Jefferies l'ayant abaissée, soulignant que le retard pris dans l'accélération du chiffre d'affaires rend l'action surévaluée.

Ailleurs en Europe, WH Smith plonge de 15% après avoir émis un nouvel avertissement sur ses résultats et annoncé une augmentation de capital.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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