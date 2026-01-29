SAP chute après de résultats décevants et de prévisions de revenus cloud pour 2026

(Actualisé tout du long avec détails, cours en Bourse, commentaires d'analystes)

29 janvier -

L'éditeur allemand de logiciels SAP SAPg.DE chute en Bourse jeudi, son chiffre d'affaires en ligne avec les attentes ayant été éclipsé par un carnet de commandes "cloud" et des prévisions 2026 de revenus pour cette activité jugés décevants.

A Francfort, vers 08h37 GMT, le titre chutait de 9,75%.

Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel total de 9,7 milliards d’euros, conforme au consensus établi par la société.

Le chiffre d'affaires du "cloud" pour le quatrième trimestre est ressorti à 5,6 milliards d'euros, contre un consensus de 5,5 milliards d'euros.

La croissance de 25% du carnet de commandes "cloud" au quatrième trimestre est cependant restée inférieure aux attentes des analystes qui tablaient sur environ 26%, selon JP Morgan.

En 2026, le groupe anticipe un chiffre d’affaires lié au cloud et aux logiciels compris entre 36,3 et 36,8 milliards d’euros, en hausse de 12% à 13%, tandis que le bénéfice d’exploitation devrait progresser de 14% à 18%, pour atteindre entre 11,9 et 12,3 milliards d’euros.

Il prévoit un flux de trésorerie disponible d’environ 10 milliards d’euros pour l’année, avec un taux d’imposition effectif qui devrait s’améliorer pour passer de 30,4% à environ 29%.

SAP anticipe une croissance des revenus liés au cloud comprise entre 23% et 25% en 2026, en-deçà des attentes du marché qui tablait sur 24% à 26%, selon JP Morgan.

"SAP avait besoin d'une accélération globale pour lutter contre le sentiment baissier du secteur, et compte tenu des avantages et des inconvénients de la mise à jour, nous prévoyons une sous-performance des actions", a déclaré jeudi Balajee Tirupati, analyste chez Citi.

(Rédigé par Leo Marchandon et Tristan Veyet, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)