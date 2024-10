Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP : bondit de +6%, pulvérise un nouveau record à 223E information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 11:02









(CercleFinance.com) - Dopé par ses résultats, SAP bondit de +6%, via un 'gap' au-dessus de son récent zénith des 214E et pulvérise un nouveau record à 223E : la capitalisation s'envole vers 273MdsE et se rapproche à 10% de celle de LVMH.

SAP sert de locomotive à l'E-Stoxx50 qui sans SAP serait en baisse et ramène le DAX40 à 0,4% de son record absolu.

Le titre pourrait bientôt tripler de valeur par rapport à son plancher des 80E du 23 septembre 2022, soit 240E.





Valeurs associées SAP AG O.N. 217,80 EUR XETRA +3,35%