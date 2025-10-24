Santee Cooper va de l'avant avec Brookfield pour achever les réacteurs nucléaires

La société de services publics Santee Cooper a déclaré vendredi qu'elle avait approuvé une lettre d'intention de Brookfield Asset Management BAM.TO pour entamer des discussions sur la reprise de la construction de deux réacteurs nucléaires AP1000 dans le comté de Fairfield, en Caroline du Sud.

Les deux entreprises entameront une période de faisabilité de six semaines au cours de laquelle elles sélectionneront un gestionnaire de projet, évalueront les fournisseurs de construction et engageront des acheteurs potentiels pour l'énergie sans carbone que les réacteurs pourraient générer.

Le projet a été abandonné en juillet 2017 après que deux entreprises de services publics, Santee Cooper et South Carolina Electric and Gas Co (SCE&G), aient dépensé environ 9 milliards de dollars pour le développer.

"Brookfield a présenté à Santee Cooper une proposition qui traçait la voie à suivre pour transformer notre investissement nucléaire antérieur", a déclaré Peter McCoy, président de Santee.

La décision de maintenir l'équipement au cours des huit dernières années permet aux unités de Fairfield d'être achevées plus rapidement et à moindre coût, a déclaré l'entreprise

En janvier, la société cherchait des acheteurs pour les deux unités nucléaires partiellement construites à la V.C. Summer Nuclear Station à Jenkinsville.

Le Wall Street Journal a rapporté la nouvelle plus tôt dans la journée.