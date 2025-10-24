 Aller au contenu principal
Santee Cooper en pourparlers pour vendre des réacteurs inactifs à Brookfield, selon le WSJ
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 18:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services publics Santee Cooper est en pourparlers avancés pour vendre à Brookfield Asset Management BAM.TO deux réacteurs nucléaires inactifs qui pourraient alimenter les centres de données à la base du boom de l'IA, a rapporté le Wall Street Journal vendredi.

Le conseil d'administration de la compagnie d'électricité a approuvé la proposition de Brookfield, ce qui permet aux deux parties d'entamer des négociations exclusives pour définir les termes de l'accord, ajoute le rapport. L'opération en cours de discussion devrait être évaluée à plusieurs milliards.

En janvier, la société cherchait des acheteurs pour les deux unités nucléaires partiellement construites de la V.C. Summer Nuclear Station à Jenkinsville, en Caroline du Sud.

Le projet a été abandonné en juillet 2017 après que deux entreprises de services publics, Santee Cooper et South Carolina Electric and Gas Co (SCE&G), appartenant à Scana, aient dépensé environ 9 milliards de dollars pour le développer.

Brookfield Asset Management et Santee Cooper n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Fusions / Acquisitions
