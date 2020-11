Santé : Pfizer rebat les cartes en Bourse avec son vaccin contre le Covid-19

L'annonce de Pfizer a fait bondir le CAC 40 de 7,6% le 9 novembre. (© AFP)

Les résultats cliniques du laboratoire américain ont secoué les valeurs santé à la Bourse de Paris. Retrouvez nos conseils sur Sanofi, Eurofins, Sartorius Stedim, Biomérieux et de nombreuses autres actions.

«Spectaculaires», «inespérés»... Pfizer et BioNTech ont révélé le 9 novembre que leur candidat vaccin contre le Covid-19 était «efficace à 90%». Loin des 50% visés !

Concrètement, cela signifie que les patients ayant reçu le vaccin ont 90% moins de «risque» d'être contaminés et de présenter des symptômes du virus que ceux traités avec un placebo. Ces résultats préliminaires proviennent d'une étude de phase III (phase finale) dans laquelle 94 patients sur 43.538 ont été testés positifs au covid-19 sept jours après avoir reçu la seconde dose du vaccin ou d'un placebo.

D'autres données sont attendues la troisième semaine de novembre. Le laboratoire américain et la biotech allemande promettent 50 millions de doses disponibles d'ici fin décembre, puis 1,3 milliard en 2021.

Si une vaccination ciblée (soignants, profils risqués...) peut vite démarrer, une campagne suffisamment étendue pour que l'économie tire un trait sur la «menace Covid-19» durera sûrement jusqu'à fin 2021, pour des raisons logistiques.

D'autres vaccins à venir

Peu importe, les marchés sont euphoriques ! Pfizer et BioNTech ont bondi de 7,6% et 13,9% le 9 novembre à la Bourse de New York, alors que Moderna (+7,3%) et Astrazeneca (+2,8%) ont profité d'un regain d'optimisme sur