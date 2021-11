Santé : achetez ces deux actions portées par le variant Omicron

Le Revenu recommande deux actions à l'achat, trois à la vente et autant à conserver. (© Gilles Tronel)

Les spécialistes des tests et fabricants de vaccins ont été recherchés en Bourse après la découverte du nouveau variant. Découvrez nos conseils sur 8 actions qui ont bondi le 26 novembre.

La menace Omicron a emporté la Bourse parisienne vendredi 26 novembre.

La détection d’un nouveau variant en Afrique du Sud, apparemment très contagieux et aux nombreuses mutations, a fait plonger la quasi-totalité de la cote.

Quelques valeurs santé ont toutefois réussi à tirer leur épingle du jeu. Il s'agit de spécialistes des tests et diagnostics médicaux, d'équipementiers ou fabricants de vaccins, qui pourraient profiter d’une dégradation de la situation sanitaire.

Valneva à la fête

Parmi eux, le titre Valneva a enregistré un bond de 9% en Bourse le 26 novembre suivi d’une nouvelle hausse de 9,54% ce lundi.

Selon certains observateurs, le vaccin anti-covid développé par la biotech pourrait se révéler plus efficace que les traitements à ARN messager contre le variant Omicron en raison de son mode d’action plus généraliste (il s’agit d’un vaccin à virus inactivé qui ne cible pas une protéine en particulier contrairement aux produits de Pfizer-Biontech et Moderna).

Cette perspective intéressante semble cependant déjà en bonne partie intégrée dans le cours du titre, qui s’est envolé de 120% en deux mois.

La biotech Ose Immunotherapeutics a pour sa part bondi de 8% en Bourse vendredi dernier puis de plus de 15% ce mardi en séance après la publication de résultats encourageants pour son candidat-vaccin contre le