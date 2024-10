AOF - EN SAVOIR PLUS

Le désendettement et l'amélioration des ratios d'endettement, notamment du levier financier, "font également partie des objectifs prioritaires" du groupe.

"La maîtrise des charges associée à l'augmentation de la part des activités à plus forte valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires et à un environnement prix stable attendu sur l'exercice en cours" lui permettent de viser une amélioration de la marge opérationnelle courante de 20 à 25 points de base pour atteindre un minimum de 8,7% en 2024-2025.

"Compte tenu de l'excellente dynamique des activités de prestations de santé à domicile", le groupe se dit "confiant" dans l'atteinte de son objectif de chiffre d'affaires de plus de 560 millions d'euros (sur le périmètre actuel) pour l'exercice en cours.

(AOF) - Bastide (-2,43% à 19,28 euros) annonce un chiffre d’affaires en progression de 4,3% sur l’année 2023-2024 à 529,8 millions d’euros. Le spécialiste de la prestation santé à domicile affiche un Ebitda en progression de 5,9% à 107,6 millions d’euros avec une marge d’Ebitda en légère hausse à 20,3%. Bastide est "portée par une excellente performance des activités de prestations de santé à domicile et par une reprise de la croissance de l’activité ‘Maintien à Domicile’». Bastide confirme ses objectifs pour l'exercice 2024-2025.

Santé à domicile: Bastide confirme ses prévisions après une croissance de 4,3% sur un an

