Santander vise un bénéfice de plus de 20 milliards d'euros d'ici à 2028 et modifie sa politique en matière de dividendes
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 08:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la citation de la présidente exécutive au paragraphe 3 et de la politique de distribution au paragraphe 6)

La banque espagnole Santander

SAN.MC a déclaré mercredi qu'elle visait à enregistrer un bénéficesupérieur à 20 milliards d'euros ($23,61 milliards de dollars) d'ici 2028 après avoir augmenté son ratio de rentabilité de près de quatre points de pourcentage pour le porter à plus de 20%, aidée par les synergies des récentes transactions aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

Ces objectifs font partie d'une mise à jour des investisseurs pour la période 2026-2028, qui se tiendra à Londres à la suite de l'acquisition proposée de Webster

WBS.N au début de ce mois et de TSB en juillet de l'année dernière, pour un montant de 12,2 milliards de dollars.

"Notre plan stratégique établit une nouvelle norme de croissance rentable, avec pour objectif de servir plus de 210 millions de clients à travers l'Europe et les Amériques", a déclaré Ana Botin, présidente exécutive du conseil d'administration, dans un communiqué.

Mme Botin a ajouté que la croissance de la clientèle, associée à une exécution disciplinée du modèle d'entreprise mondial de la banque, entraînerait une augmentation des revenus et une réduction structurelle des coûts.

Pour la fin de 2028, la banque vise un ratio coûts/revenus d'environ 36 %, contre 41,2 % en 2025, ou de 45,3 % si l'on tient compte des coûts supplémentaires tels que la taxe bancaire et d'autres coûts d'exploitation récurrents, grâce à l'amélioration de l'efficacité résultant de sa transformation informatique.

Dans le cadre de sa politique de rémunération, la banque a un ratio de distribution de 50 %, qu'elle distribue pour moitié en espèces et pour moitié en actions.

Toutefois, à partir de 2027, Santander a déclaré qu'elle augmenterait sa proportion de liquidités à 35 %,avec environ 15 % d'actions, ajoutant qu' elles'attendait à opérer en 2028 avec un ratio de fonds propres de base de niveau 1 d'environ 13 %.

(1 $ = 0,8472 euro)

BANCO SANTANDER
10,8820 EUR Sibe +2,16%
WEBSTER FINANCIA
72,390 USD NYSE -0,58%
