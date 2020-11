Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander va acquérir la plate-forme technologique de Wirecard Reuters • 17/11/2020 à 07:51









SANTANDER VA ACQUÉRIR LA PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE DE WIRECARD FRANCFORT (Reuters) - Banco Santander va acquérir la plate-forme du spécialiste allemand des services de paiement Wirecard, qui a déposé le bilan, a déclaré lundi l'administrateur judiciaire, Michael Jaffé. La transaction devrait s'élever à 100 millions d'euros, selon une source proche du dossier. "Banco Santander va acquérir la plate-forme technologique du fournisseur de services de paiement en Europe ainsi que tous les actifs technologiques hautement spécialisés", a dit Michael Jaffé dans un communiqué. Dans une déclaration séparée, la banque espagnole a annoncé avoir accepté d'acquérir plusieurs actifs technologiques hautement spécialisés de Wirecard en Europe afin d'accélérer ses plans de croissance dans la région. L'acquisition n'inclut pas les sociétés de Wirecard et Santander n'assumera aucune responsabilité légale concernant Wirecard AG et Wirecard Bank AG ou ses actions passées, a ajouté la banque espagnole. Une enquête parlementaire a été ouverte en septembre en Allemagne sur l'effondrement de Wirecard sous le coup d'un scandale comptable. L'opération devrait être conclue d'ici la fin de l'année et est soumise à certaines conditions, notamment à l'approbation des autorités de régulation. Environ 500 employés de Wirecard rejoindront Santander, a précisé la banque. (Edward Taylor à Francfort et Jesus Aguado à Madrid, version française Kate Entringer, édité par Patrick Vignal)

