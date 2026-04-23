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Santander suspend son rachat d'actions dans l'attente de l'approbation par les actionnaires de l'opération Webster aux États-Unis
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 10:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Santander SAN.MC va suspendre son programme de rachat d'actions dans l'attente de l'approbation par les actionnaires de la banque américaine Webster Financial WBS.N pour une acquisition de 12,2 milliards de dollars par la banque espagnole.

La suspension s'étendra du 24 avril au 26 mai inclus, coïncidant avec la date de l'assemblée des actionnaires de Webster, a déclaré Santander jeudi dans un document remis à l'autorité de surveillance des marchés.

Le rachat devrait reprendre le 27 mai et se poursuivre jusqu'au 20 août.

Santander a annoncé l'acquisition de Webster Financial en février, dans le but de devenir un acteur important de la banque de détail aux États-Unis.

Dividendes

Valeurs associées

BANCO SANTANDER
10,2800 EUR Sibe -2,56%
WEBSTER FINANCIA
72,155 USD NYSE -0,03%
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