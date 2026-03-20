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Santander soutenu par des propos d'UBS
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 10:28

Santander gagne 1,8% à Madrid sur fond de propos favorables d'UBS, qui réitère sa recommandation achat sur le titre de la banque espagnole avec un objectif de cours maintenu à 12,2 EUR, soit un potentiel de hausse de 30% par rapport au cours de clôture de la veille.

"Avec la mise en place d'objectifs ambitieux de réduction des coûts, nous considérons la qualité des actifs américains comme l'un des principaux moteurs du cours de l'action Santander", met en avant le broker dans le résumé de sa note de recherche.

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