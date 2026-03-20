Santander soutenu par des propos d'UBS
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 10:28
"Avec la mise en place d'objectifs ambitieux de réduction des coûts, nous considérons la qualité des actifs américains comme l'un des principaux moteurs du cours de l'action Santander", met en avant le broker dans le résumé de sa note de recherche.
Valeurs associées
|9,4470 EUR
|Sibe
|+1,04%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq .IXIC : * FEDEX
-
"En ce jour de fête, où est la joie?" Comme chaque jour depuis le début de la guerre avec l'Iran, ce vendredi d'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, les accès à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem-Est sont restés fermés. A la grande tristesse des centaines de ... Lire la suite
-
Le télé-achat n'est pas mort, il a juste migré sur téléphone: mêlant vidéo en direct et achat instantané, le "live-shopping" bouleverse le commerce en ligne, poussant géants technologiques, marques et petites boutiques à l'investir. "Un euro de prix de départ... ... Lire la suite
-
L'Oréal serait en discussions avancées en vue d'acquérir une participation majoritaire au sein de la start-up indienne de produits de beauté et de soins personnels Innovist, a-t-on appris vendredi auprès de professionnels de marché. Selon ces informations, la transaction ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer