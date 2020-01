Santander nomme Rafael Nadal en tant qu'ambassadeur

(NEWSManagers.com) - La firme espagnole Banco Santander a trouvé un accord avec le tennisman de renom Rafael Nadal, actuel numéro 1 du tennis mondial au classement ATP, pour en faire l'ambassadeur de la société et surtout de sa banque privée à l'international. Le tennisman participera à divers événements et campagnes en Espagne et dans d'autres pays dans lesquels Santander est établi. .