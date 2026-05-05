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Santander et Uber signent un accord pour soutenir la croissance des opérateurs de flotte à travers l'Europe
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 11:20

Banco Santander et Uber ont annoncé la signature d'un accord pour soutenir la croissance des principaux opérateurs de flotte d'Uber à travers l'Europe.

Uber et Santander cherchent à encourager l'investissement dans la flotte et à soutenir la stratégie de croissance à long terme d'Uber en Europe.

Le programme de financement s'étendra sur une période de trois ans, avec un financement déployé en fonction de l'intégration des exploitants de flotte, de la demande du marché, de l'analyse des risques et d'autres facteurs dans chaque pays.

Elle offre également une base solide pour l'intégration de la technologie des véhicules autonomes.

Dara Khosrowshahi, DG d'Uber, a déclaré : " Cette initiative aidera nos partenaires à renouveler et moderniser leurs véhicules, à fonctionner plus efficacement et à continuer de répondre à la forte demande des usagers. Cela pose également des bases importantes pour notre stratégie d'expansion des véhicules autonomes à travers l'Europe. "

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