Santander enregistre un bénéfice record au troisième trimestre, la solidité de l'unité américaine compensant la faiblesse du Brésil

Bénéfice du T3 en hausse de 8% en glissement annuel à 3,5 milliards d'euros contre des prévisions de 3,34 milliards d'euros

Le produit net d'intérêts (PNI) du 3ème trimestre baisse de 1,1% en glissement annuel

Bénéfice net en hausse de 64% aux Etats-Unis, en baisse de 6% au Brésil

Déclare être en bonne voie pour atteindre les objectifs fixés pour l'ensemble de l'année

La banque espagnole Santander

SAN.MC a annoncé une hausse de 7,8 % en glissement annuel de son bénéfice net au troisième trimestre, déclarant qu'une forte performance de ses activités aux États-Unis a compensé la baisse des revenus des prêts et une certaine faiblesse au Brésil.

Le bénéfice net de 3,5 milliards d'euros (4,08 milliards de dollars) enregistré par la plus grande banque de la zone euro au cours du trimestre juillet-septembre a dépassé les 3,39 milliards d'euros attendus par les analystes lors d'un sondage Reuters et constitue le sixième résultat trimestriel record consécutif.

Une augmentation de 4,3% des commissions et de 0,87% des revenus a compensé une baisse de 1,1% des revenus des prêts, a déclaré la banque.

La mesure de la rentabilité de Santander, le ratio des capitaux propres tangibles (ROTE) après l'impact des instruments de capital supplémentaires Tier 1 (AT1), est restée inchangée à 16,2% par rapport au trimestre précédent. La banque a déclaré qu'elle était en bonne voie pour atteindre son objectif d'environ 16,5 % pour cette année et son objectif de revenus pour l'ensemble de l'année d'environ 62 milliards d'euros.

Ana Botin, présidente exécutive, a déclaré que la répartition géographique de Santander - qui opère sur 10 marchés principaux en Europe et aux Amériques - servirait de stabilisateur dans un environnement mondial incertain.

"En ce qui concerne l'avenir, nous sommes en bonne voie pour atteindre tous nos objectifs pour 2025 et, dans un contexte d'incertitude géopolitique et de marché persistante, nous sommes convaincus que nous continuerons à assurer une croissance rentable", a déclaré Mme Botin dans un communiqué.

Le bénéfice net sous-jacent aux États-Unis, son cinquième marché le plus important, a augmenté de 64 % grâce à l'augmentation des revenus des prêts et des commissions de son activité de banque de financement et d'investissement.

La banque a bénéficié par le passé de taux d'intérêt plus élevés, tandis que la croissance sur les marchés clés d'Amérique latine lui a donné un avantage sur ses rivaux plus dépendants de l'Europe.

Mais elle a été touchée par les dépréciations monétaires sur certains de ses marchés émergents, comme le Brésil, où la dévaluation du real a fait chuter le bénéfice net sous-jacent de 5,9 % au cours du trimestre.

(1 dollar = 0,8575 euro)