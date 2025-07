Santander: en recul après sa publication semestrielle information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 13:23









(Zonebourse.com) - Santander recule de 2% à Madrid, malgré l'annonce par le groupe bancaire espagnol, à l'occasion de sa publication semestrielle, d'un nouveau programme de rachat d'actions d'environ 1,7 milliard d'euros, soit environ 25% du bénéfice du premier semestre.



Il a en effet dégagé un bénéfice net en hausse de 13% à 6,83 milliards d'euros, son 'meilleur premier semestre jamais enregistré, grâce à des revenus nets d'intérêts robustes, des revenus nets de commissions records et une baisse des coûts et des provisions'.



'La qualité du crédit s'est améliorée, avec un coût du risque de 1,14% (-7 points de base), reflétant la solidité du bilan diversifié et des niveaux de chômage historiquement bas sur la plupart des marchés de Santander', souligne-t-il notamment.



Santander réaffirme ses objectifs pour l'année en cours et prévoit de réaliser au moins 10 milliards d'euros de rachats d'actions à partir des bénéfices engrangés en 2025 et 2026 et des surplus de capitaux en avance sur son calendrier initial.





Valeurs associées BANCO SANTANDER 7,5630 EUR Sibe -1,87%