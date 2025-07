Santander: cession des parts dans CACEIS finalisée information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - A la suite de l'accord de décembre 2024 et après avoir reçu l'ensemble des autorisations, Crédit Agricole annonce avoir finalisé l'acquisition de la participation de 30,5% de Santander dans CACEIS, et en détenir désormais 100% du capital.



Avec cette opération, la banque française se renforce dans sa filiale d'asset servicing. Parallèlement, CACEIS et Santander maintiennent leur partenariat à long terme, leur joint-venture en Amérique Latine restant sous contrôle conjoint.





