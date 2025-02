Santander: augmentation de 14% du bénéfice net annuel information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 09:33









(CercleFinance.com) - Santander publie un bénéfice attribuable de près de 12,6 milliards d'euros pour l'année 2024, soit une augmentation de 14%, grâce notamment au 'maintien d'une maîtrise disciplinée des coûts, avec le meilleur ratio d'efficacité depuis 15 ans'.



La banque espagnole revendique aussi une forte croissance de son chiffre d'affaires (+8% à 62,2 milliards d'euros au total) dans toutes les activités et régions du monde, ainsi que l'ajout de huit millions de nouveaux clients à 173 millions.



Santander prévoit de restituer 10 milliards d'euros à ses actionnaires par le biais de rachats d'actions à partir des bénéfices de 2025 et 2026 et du capital excédentaire anticipé, en plus de sa distribution standard de dividendes en espèces.





Valeurs associées BANCO SANTANDER 5,34 EUR Sibe +6,85%