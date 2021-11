Santander AM étend sa distribution au Mexique

(NEWSManagers.com) - La banque privée et société de gestion mexicaine Actinver a ajouté une vingtaine de fonds d'investissement de Santander Asset Management, filiale de gestion d'actifs du groupe financier espagnol Santander, à sa plateforme de produits Bursanet. Jesus Mendoza, directeur général de la succursale mexicaine de Santander AM, a expliqué que ce partenariat permettra à la firme de s'adresser à de nouveaux marchés de niche et profils de clients.