Sanso Longchamp AM : "l'IA ne signe pas la fin du métier de gérant, elle redéfinit sa valeur ajoutée"

(Zonebourse.com) - Dans sa nouvelle tribune, David Kalfon, président de Sanso Longchamp AM remarque que "depuis plusieurs mois, un discours s'impose dans toutes les conférences financières, sur tous les plateaux et dans la plupart des publications spécialisées : l'intelligence artificielle serait sur le point de bouleverser définitivement la gestion d'actifs. Pour certains, les gérants de portefeuille seraient même appelés à disparaître". "Je n'y crois pas", affirme-t-il d'emblée.

En revanche, le président de la société de gestion se dit que l'intelligence artificielle représente probablement la plus formidable opportunité qu'ait connue notre profession depuis plusieurs décennies ; "À condition de comprendre une chose essentielle : l'IA n'a pas vocation à remplacer le gérant, elle doit lui permettre d'aller plus vite, plus loin et avec davantage de profondeur dans l'analyse", assure-t-il.

L'explosion des données rend l'IA indispensable

Les marchés financiers n'ont jamais produit autant d'informations : résultats d'entreprises, publications macroéconomiques, banques centrales, données alternatives, actualités géopolitiques, indicateurs ESG, analyses sectorielles, réseaux sociaux, flux en temps réel. Chaque jour, une masse croissante de données vient influencer la lecture des marchés. David Kalfon rappelle qu'"aucun professionnel, aussi expérimenté soit-il, ne peut absorber seul cette masse d'informations."

C'est précisément là que l'intelligence artificielle change les règles du jeu . Elle permet de trier, d'organiser, de hiérarchiser et d'analyser en quelques secondes ce qui demandait auparavant plusieurs heures, voire plusieurs jours de travail : "Nous gagnons un temps considérable. Et dans notre métier, la capacité à traiter rapidement l'information constitue un atout important", note le président de Sanso Longchamp AM.

L'IA améliore la qualité des décisions... sans décider à notre place

L'erreur serait pourtant de croire que l'intelligence artificielle prend de meilleures décisions que les professionnels. Les marchés ne se résument pas à une équation mathématique. Ils intègrent une part d'émotion, de psychologie collective, d'irrationalité et de réactions parfois imprévisibles.

Pour David Kalfon, "aucun modèle ne peut anticiper parfaitement une crise politique, une déclaration inattendue d'un dirigeant, un changement brutal de sentiment des investisseurs ou un événement géopolitique majeur". Si l'IA peut produire des scénarios et des probabilités, il rappelle que le gérant conserve la responsabilité du discernement, du contexte et de la décision. Une différence qu'il qualifie fondamentale.

La valeur du gérant évolue

Par ailleurs, David Kalfon souligne que si une partie importante du métier consistait autrefois à rechercher l'information, cette tâche sera demain largement automatisée. "La véritable valeur ajoutée résidera ailleurs : dans l'interprétation, la capacité à remettre une information dans son contexte, la compréhension des cycles économiques, l'expérience accumulée au fil des crises et la gestion du risque lorsque les modèles atteignent leurs limites", explique-t-il, avant de préciser que l'intelligence artificielle ne remplace pas l'expertise mais la rend encore plus précieuse.

Les sociétés de gestion qui tarderont prendront du retard

Comme toutes les grandes innovations technologiques, l'IA crée progressivement un écart entre les acteurs qui l'intègrent dans leurs processus et ceux qui tardent à le faire. L'intégration de l'IA devient ainsi un enjeu structurant pour les sociétés de gestion, à la fois dans leur organisation, leur processus d'analyse et leur capacité à répondre aux attentes des investisseurs. Non pas parce que l'IA fera tout, mais parce qu'elle donnera aux professionnels les mieux préparés les moyens de renforcer encore leur discipline d'analyse et leur capacité de décision.

Le véritable enjeu est humain

Pour David Kalfon, "pour une société de gestion, intégrer l'IA ne consiste donc à déléguer la décision, mais à renforcer la qualité du processus d'investissement, la discipline d'analyse et la maîtrise du risque. Il souligne d'ailleurs un paradoxe : plus la technologie progresse, plus les qualités humaines deviennent déterminantes. Le bons sens, l'expérience, la capacité à douter, l'écoute, la remise en question et la vision de long terme deviennent alors plus essentiels que jamais."

"Aucune intelligence artificielle ne peut remplacer la responsabilité qu'implique une décision d'investissement, soutient-t-il. Derrière chaque portefeuille se trouvent des projets, des entreprises, des épargnants et des horizons de long terme. La confiance ne se délègue pas à un algorithme. Elle se construit avec des femmes et des hommes."

Une révolution qu'il faut accueillir avec enthousiasme

En conclusion, selon le président de Sanso Longchamp AM, l'intelligence artificielle ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme une opportunité d'améliorer les métiers de la gestion d'actifs et de mieux servir les clients. L'histoire montre que les innovations les plus puissantes ne remplacent pas les compétences humaines ; elles permettent simplement aux meilleurs professionnels de renforcer la robustesse de leurs décisions. L'avenir de la gestion d'actifs ne se jouera donc pas entre l'IA et les gérants, mais appartiendra aux professionnels capables de faire de la technologie un levier d'analyse, de discipline et de discernement.

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