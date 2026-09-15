Sanso Longchamp AM franchit le cap des 4 milliards d'euros d'encours

(Zonebourse.com) - Sanso Longchamp Asset Management annonce avoir franchi le seuil des 4 milliards d'euros d'encours sous gestion, contre 3 MdsEUR lors de la fusion entre Sanso Investment Solutions et Longchamp Asset Management en juin 2024. Intégralement organique, cette progression valide la capacité de la société à concevoir des solutions adaptées à l'évolution de leurs besoins. Depuis cette fusion, les encours ont progressé de plus de 33%.

Cette progression intervient alors que la gestion d'actifs tend à se standardiser. Sanso Longchamp AM a fait le choix inverse : partir des objectifs, des contraintes et des paramètres propres à chaque investisseur pour construire une solution qui lui correspond. Cette approche, baptisée " Asset Designers ", associe ingénierie financière, expertises de gestion complémentaires et proximité avec les clients.

"Le franchissement des 4 milliards d'euros n'est pas seulement un cap de croissance. Il traduit la confiance de nos clients et la qualité du travail réalisé par nos équipes de gestion. La première place obtenue à l'Alpha League Table 2026 et nos deux distinctions aux Quantalys Harvest Group Awards confortent notre conviction : la performance demeure déterminante lorsqu'elle repose sur des processus solides, lisibles et maîtrisés. Être Asset Designers, c'est précisément mobiliser nos différentes expertises pour concevoir des solutions adaptées aux objectifs de nos clients", déclare David Kalfon, président de Sanso Longchamp Asset Management.

Concevoir plutôt que standardiser

Sanso Longchamp AM entend poursuivre son développement autour de ce positionnement d'Asset Designers. Son organisation multi-expertises lui permet de combiner différentes briques de gestion et d'ingénierie financière en fonction des objectifs recherchés, plutôt que d'appliquer une réponse identique à toutes les situations.

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