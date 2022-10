Sanso IS prépare un fonds sur la biodiversité

(NEWSManagers.com) - La société de gestion Sanso IS compte poursuivre son développement de produits sur la thématique de la nature. Après un premier fonds de lutte contre le réchauffement climatique, Sanso Smart Climat, lancé en fin d’année dernière, l’équipe prépare un fonds sur la biodiversité, a annoncé le directeur général David Kalfon, en marge d’un point macro-économique pour la presse. Le futur véhicule devrait voir le jour au premier trimestre 2023, sans plus de précision.

Le dirigeant a également fait un point sur la collecte en cours. Elle s’élève actuellement à 80 millions d’euros nets depuis le début de l’année, grâce notamment aux fonds Smart Climate et Objectif Durable 2024. Les encours ont toutefois décru de 100 millions sous l’effet de marché, pour afficher désormais 1,4 milliard d’euros. Ils sont repartis de manière équivalente entre la clientèle CGP et les institutionnels (family offices compris). Concernant son fonds de fonds de private equity Private Star Selection II, géré pour Cedrus & Partners, Sanso a déjà levé 25 millions d’euros, et compte toujours atteindre sa cible de 40 millions pour la fin de l’année.