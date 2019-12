Sanso étend sa multigestion thématique durable à la gestion sous mandat

(NEWSManagers.com) -

Les clients en gestion sous mandat de Sanso IS pourront bientôt profiter de l'expertise d'Edmond Schaff. La société de gestion, issue du rapprochement en 2017 d' Amaïka AM, Cedrus AM et 360Hixange AM, va en effet proposer un cinquième profil de gestion pour ses 250 clients sous mandat, basé sur la multigestion " durable" de son sélectionneur de fonds interne. Le profil sera entièrement composé de fonds actions externes, jusqu'ici utilisés dans le fonds maison Megatrends. Les thématiques couvertes dans ce nouveau profil seront notamment les énergies renouvelables, le low carbon, l'efficacité énergétique, les transports propres, l'eau, le bois, la santé, et l'agriculture.

La société, qui travaille autant avec des institutionnels qu'avec des clients privés, a par ailleurs précisé avoir réalisé une collecte brute de 47 millions d'euros sur sa gestion sous mandat au 30 novembre, pour un encours total de désormais 900 millions d'euros.

Nouvelle offre de compensation carbone pour les institutionnels

La société de David Kalfon a également annoncé avoir développé un schéma de compensation carbone pour ses clients, principalement les institutionnels, en nouant un partenariat avec le gérant forestier Ecotree. L'impact carbone des investissements des fonds de Sanso sera en partie compensé via l'achat d'arbres gérés par Ecotree, cette dernière ne possédant uniquement que la propriété du sol, et non l'arbre en lui-même.

La société souhaite ainsi fournir une solution " plug & play" de gestion, de décarbonisation des investissements, et de reporting en émission carbone pour ses clients institutionnels. L'offre de décarbonisation, via le partenariat, reste néanmoins ouverte à tout client privé convaincu par la démarche, a précisé David Kalfon lors d'un déjeuner presse.