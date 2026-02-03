 Aller au contenu principal
Sanofi va racheter pour un maximum de €1 md de ses actions en 2026
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 07:08

Sanofi SASY.PA a annoncé mardi la signature d'un mandat de rachat d'actions pour un montant maximum de un milliard d'euros.

Le 2 février 2026, le laboratoire français a conclu un mandat avec un prestataire de services d'investissement pour ce programme, selon un communiqué du groupe.

Sanofi rachètera ses propres actions pour un montant maximum de un milliard d'euros, entre le 3 février 2026 et le 31 décembre 2026 au plus tard, ajoute le communiqué.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

