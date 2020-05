Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi va lever plus de 11 mds de dollars avec la cession d'actions Regeneron Reuters • 27/05/2020 à 08:26









SANOFI VA LEVER PLUS DE 11 MDS DE DOLLARS AVEC LA CESSION D'ACTIONS REGENERON PARIS (Reuters) - Sanofi va lever 11,1 milliards de dollars (9,89 milliards d'euros) de la cession de 21,6 millions d'actions Regeneron, a indiqué mercredi le groupe pharmaceutique, précisant qu'il utiliserait ce produit de cession pour financer les innovations et sa croissance. Le groupe avait annoncé lundi son intention de céder sa participation au capital de son partenaire américain de longue date. Sanofi a indiqué mercredi qu'il allait céder 11,8 millions d'actions ordinaires de Regeneron par voie d'offre publique, au prix de 515 dollars l'action. "Conformément à ce qui a été annoncé précédemment, Regeneron procédera au rachat de 9,8 millions de ses actions ordinaires pour un montant de 5 milliards de dollars auprès de Sanofi", précise le groupe dans un communiqué. Dans le cadre de l'offre, les banques coordinatrices disposeront d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,2 million d'actions supplémentaires de Regeneron au prix déterminé dans le cadre de l'offre, ajoute Sanofi. Si cette option est pleinement exercée, l'offre publique et le rachat d'actions se solderont par la vente de la totalité des actions Regeneron que possède Sanofi, à l'exception de 400.000 actions que Sanofi conservera. La collaboration entre Sanofi et Regeneron a débuté en 2003 et a conduit à la commercialisation de cinq traitements, dont le médicament Dupixent contre l'eczéma. (Blandine Hénault, avec Sudip Kar Gupta, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.20% REGENERON PHARMA NASDAQ -4.33%