Sanofi va dévoiler de nouvelles données sur l'Altuviiio et le fitusiran

(AOF) - Sanofi annonce que le 32ème Congrès de la Société internationale de thrombose et d’hémostase (ISTH) sera l’occasion pour de présenter de nouvelles données sur son portefeuille de produits en hématologie.

Ainsi, les analyses intermédiaires des données de l'étude d'extension à long terme de phase III Xtend-ed ont montré que, chez l'adulte et l'enfant, Altuviiio permet de maintenir une protection hautement efficace contre les saignements, entraînant une amélioration ou une stabilisation de la santé articulaire pendant une période de deux ans, avec un profil de sécurité comparable à celui observé dans le cadre des études initiales.

Les résultats d'analyses additionnelles seront également présentés à l'ISTH à propos du fitusiran. Celles-ci confortent le potentiel du fitusiran – premier traitement de sa catégorie offrant une protection uniforme contre les saignements aux patients atteints d'hémophilie A ou B, avec ou sans inhibiteurs.

" Nous sommes impatients de collaborer avec les organismes réglementaires pour continuer de mettre de nouvelles solutions thérapeutiques à la disposition des patients hémophiles. " a déclaré Dietmar Berger, chief medical officer, responsable monde, développement.

