Sanofi va acquérir Dynavax pour environ 2,2 milliards de dollars en actions
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 07:52

Logo de Sanofi au siège de la société à Paris, France,

Sanofi a annoncé mercredi ‍la signature d’un accord en vue d'acquérir ‌le groupe biopharmaceutique américain Dynavax Technologies Corp ​pour une valeur ⁠totale en actions d’environ 2,2 milliards de dollars (1,86 milliard ⁠d'euros).

Selon ‍les termes dévoilés ⁠dans un communiqué, Sanofi lancera une offre ​publique d’achat en numéraire pour acquérir toutes les ⁠actions en ​circulation de Dynavax pour ​15,50 dollars (13,14 ​euros) par action en ​numéraire.

Le ⁠laboratoire français a ajouté que l’acquisition, qui doit être clôturée au ‌1er trimestre 2026, ne devrait pas affecter ses perspectives financières pour 2025.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ‌Turpin)

