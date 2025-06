Sanofi: une option de licence obtenue de la part de Nurix information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 14:42









(CercleFinance.com) - Nurix Therapeutics a annoncé lundi avoir accordé à Sanofi une option de licence exclusive concernant le développement et la commercialisation de STAT6, un programme qui inclut notamment NX-3911, un projet de comprimé contre les maladies allergiques comme l'eczéma ou l'asthme.



La société américaine de biotechnologie recevra en contrepartie un montant de 45 millions de dollars, qui portera à 127 millions la totalité des sommes perçues depuis la signature de son accord de collaboration avec le groupe français en 2019.



En vertu du partenariat conclu avec Sanofi, la biotech basée à San Francisco pourrait recevoir jusqu'à 465 millions de dollars supplémentaires au titre d'avancées en matière de développement, de réglementation et de commercialisation liées au programme, sans compter d'éventuelles redevances futures.



L'entreprise dispose également d'une option de co-développement et de co-promotion du projet aux Etats-Unis.



Nurix, dont la plateforme de découverte de médicaments repose sur un moteur entièrement intégré à l'IA, collabore également sur d'autres programmes avec des laboratoires de la trempe de Gilead Sciences ou Pfizer.





Valeurs associées SANOFI 85,8300 EUR Euronext Paris -1,93%