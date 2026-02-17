Sanofi-Une efficacité durable du Duvakitug dans la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn

Sanofi SA SASY.PA :
* LE DUVAKITUG A ÉTÉ BIEN TOLÉRÉ ET SON PROFIL DE SÉCURITÉ ÉTAIT COHÉRENT AVEC L'ÉTUDE D'INDUCTION
* LES DONNÉES DE PHASE IIB DE L'ÉTUDE D'ENTRETIEN SUR LE DUVAKITUG MONTRENT UNE EFFICACITÉ DURABLE
* UNE EFFICACITÉ ROBUSTE ET DURABLE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE CU ET DE MC
Texte original nGNX8bZ81y
(Rédaction de Gdansk)
