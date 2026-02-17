 Aller au contenu principal
Sanofi-Une efficacité durable du Duvakitug dans la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 12:07

Sanofi SA SASY.PA :

* LE DUVAKITUG A ÉTÉ BIEN TOLÉRÉ ET SON PROFIL DE SÉCURITÉ ÉTAIT COHÉRENT AVEC L'ÉTUDE D'INDUCTION

* LES DONNÉES DE PHASE IIB DE L'ÉTUDE D'ENTRETIEN SUR LE DUVAKITUG MONTRENT UNE EFFICACITÉ DURABLE

* UNE EFFICACITÉ ROBUSTE ET DURABLE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE CU ET DE MC

Texte original nGNX8bZ81y Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

© 2026 Thomson Reuters.

