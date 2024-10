Sanofi : un groupe surveillé de toutes parts

Les résultats du troisième trimestre confirment le bienfondé du recentrage sur les activités à plus forte ajoutée. Mais le projet de scission du Doliprane a placé le laboratoire sous une intense surveillance politique et sociale

Son actualité. Sanofi a réalisé un très bon troisième trimestre : le chiffre d'affaires a progressé de 12,3% et même de 15,7% à taux de change constant. Et le bénéfice net des activités par action ressort en hausse de 12,2% en données publiées et 17,6% à taux de change constant (TCC), permettant de limiter le repli du résultat par action des neuf premiers mois (-1,2%).

La direction a ainsi pu confirmer sa prévision d'une croissance du bénéfice par action pour 2024 dans le bas de la fourchette à un chiffre, comme annoncé le 21 octobre dernier à l'occasion de la cession de 50% de sa branche grand public Opella (Doliprane).

Les ventes de vaccins ont progressé de 25,5% à taux de change constant sur le trimestre (645 millions d'euros) portées par l'essor du Beyfortus, en prévention de la bronchite du nourrisson.

Quant au Dupixent, fleuron de sa branche immunologie, il poursuit sa progression au rythme de 23,8% ce trimestre à 3,48 milliards. Sanofi confirme que ce blockbuster dépassera 13 milliards de chiffre d'affaires à la fin de l'année.

Ainsi, la croissance à taux de changes constant des neuf premiers mois ressort à 11,1% au lieu de 8,5% attendu souligne le bureau d'analyse d'UBS. Ce dernier prévoit à présent un rythme de progression de 8% de l'activité pour 2025, de nature à favoriser une amélioration de la marge opérationnelle. Car, comme prévu, celle-ci s'est en effet effritée à 29,6% pour les neuf premiers mois 2024, contre 31,4% sur la même période 2023, en raison des efforts accrus de recherche développement (+ 8,6% sur la période).

Projet de cession confirmé

Notre analyse. Le groupe a confirmé le projet de cession de 50% de sa branche grand public Opella, évaluée à environ 15,5 milliards d'euros, au fonds d'investissement américain Clayton Dubilier & Rice (CD&R). Si la marge opérationnelle de cet actif est inférieure à la moyenne de Sanofi (25% sur les neuf premiers mois), sa déconsolidation privera tout de même le laboratoire de 10% du total de ses résultats des activités, et des incertitudes demeurent sur l'utilisation de cette enveloppe.

La polémique sur l'opération ayant placé le groupe sous haute surveillance, la direction ne parle plus de rachats d'actions pour compenser cette cession, un autre sujet politiquement sensible.

S'il ne rend pas d'argent aux actionnaires sur les 7,7 milliards d'euros qu'il devrait encaisser, le laboratoire aura plus de latitude pour réinvestir dans son pipeline. Mais il présentera un bénéfice par action moins flatteur. Et, in fine, la pression pourrait s'accroître, comme en témoigne la difficulté du titre à survoler la barre des 100 euros et effacer sa décote sur ses pairs.

En effet, l'action Sanofi ne valorise encore que 13 fois les résultats anticipés par le consensus Factset en 2024 et 11,6 fois ceux de 2025. Après le versement d'un dividende de 3,76 euros au titre de 2023, un coupon de 3,80 euros est attendu pour 2024, avant 3,99 euros en 2025, soit un rendement prévisionnel de près de 4%.

Notre conseil

Conservez. [ SAN ]. Objectif : 115 euros.

[ SAN ]. 115 euros. Profil : dynamique.

dynamique. Prochain rendez-vous : résultats annuels, 30 janvier.

1