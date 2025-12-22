 Aller au contenu principal
Sanofi trouve un accord avec l'Administration Trump
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 07:07

Sanofi a fait part vendredi soir d'un accord avec l'Administration Trump pour "garantir aux patients américains un meilleur accès à des médicaments plus abordables et renforcer le rôle des Etats-Unis dans la bioproduction et l'innovation biopharmaceutique".


L'accord garantira aux programmes Medicaid l'accès à certains médicaments Sanofi aux mêmes prix que ceux pratiqués dans d'autres pays à revenus élevés. Cela réduira les prix de 61% en moyenne pour certains médicaments utilisés dans le diabète, des maladies cardiovasculaires et neurologiques, ainsi que le cancer.

Sanofi proposera également aux patients un accès à des médicaments à moindre coût via TrumpRx.gov et d'autres plateformes direct-au-patient, avec une économie moyenne de près de 70% sur certains médicaments destinés au traitement des infections ainsi que des maladies cardiovasculaires et diabétiques.

Le groupe français ajoute qu'il adoptera "une approche plus équilibrée en matière de politiques de fixation des prix dans les économies à revenus élevés", et s'appuiera sur son investissement déjà annoncé de 20 milliards de dollars pour soutenir la production, l'innovation et la croissance économique aux Etats-Unis.

L'accord prévoit une période de trois ans sans application des droits de douane de la Section 232 sur les produits importés par Sanofi aux Etats-Unis. L'accord n'a pas d'impact sur sa stratégie de croissance, ni sur ses perspectives financières pendant cette période.

Valeurs associées

SANOFI
82,1100 EUR Euronext Paris -0,33%
