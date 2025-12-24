 Aller au contenu principal
Sanofi, Synergie, Savencia... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 24/12/2025 à 08:58

(AOF) - Atari

Sur le premier semestre clos le 30 septembre, Atari a vu son chiffre d'affaires bondir de 38%, pour atteindre 18,9 millions d'euros, contre 13,7 millions d'euros un an plus tôt. Ces données prennent en compte la prise de contrôle, à hauteur de 81,7%, au capital du Suédois Thunderful. Sans cette acquisition, les revenus sont en progression de 25%, à 17,1 millions d'euros. Parallèlement, le résultat opérationnel courant s'est amélioré en passant de -2,8 à -1,5 million d'euros.

Elis

Elis a dévoilé une réduction de capital par annulation d'actions auto-détenues. Le spécialiste mondial des services circulaires a décidé d'annuler 4 705 107 actions auto-détenues, représentant 1,98% du capital social. Les titres annulés ont été rachetés sur le marché dans le cadre du programme de rachat d'actions du groupe autorisé pour la 19ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2024 et la 24ème résolution de l'assemblée générale du 22 mai 2025.

Sanofi

Sanofi a signé un accord d'acquisition avec Dynavax Technologies Corporation. Pour cette opération, le laboratoire français lancera une offre publique d'achat en numéraire pour acquérir toutes les actions en circulation de Dynavax pour 15,50 dollars par titre, soit une valeur totale en actions d'environ 2,2 milliards de dollars. Dynavax est une entreprise de vaccins cotée en bourse qui commercialise un vaccin contre l'hépatite B pour adultes et développe un candidat vaccin différencié contre le zona.

Savencia

Savencia Fromage & Dairy a signé un accord en vue de l'acquisition de Quatá Alimentos, un fabricant de fromages et produits laitiers au Brésil. Cette opération permettra au groupe alimentaire familial et indépendant, acteur mondial dans les fromages et les produits laitiers, de renforcer son portefeuille local notamment à l'intégration de marques solidement implantées comme Glória et Quatá. Ces dernières occupent une place de longue date dans les foyers brésiliens.

Synergie

Synergie a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe suisse House of Flexwork. Cette société, qui figure parmi les leaders de l'emploi flexible responsable en Suisse et opère sous les marques Induserv, Hardworker et Payroll House, fournit des services de travail temporaire, de placement et de gestion de la paie à une base clients diversifiée grâce à un réseau de 7 agences. En 2025, elle devrait générer un chiffre d'affaires 75 millions de francs suisses, environ 80 millions d'euros.

UV Germi

UV Germi, une société spécialisée dans la dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces par UV de haute technologie, a dévoilé ses tendances de chiffre d'affaires et de résultats pour l'année 2025. L'entreprise table ainsi sur une baisse d'environ 20% de ses revenus annuels, avec un repli de l'activité au second semestre moins important qu'au premier. Sur les six premiers mois de l'année, les revenus avaient fondu de 22%.

Vinpai

Camlin Fine Sciences Limited (CFSL), a annoncé le décalage du dépôt de son projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire sur le solde des actions composant le capital social de Vinpai qu'elle ne détient pas encore, au plus tard à fin février 2026. Pour rappel, la société indienne dédiée aux solutions de conservation, aux ingrédients aromatiques et à la santé & bien-être a procédé à l'acquisition, le 27 novembre dernier, d'une participation majoritaire au capital social de Vinpai représentant 78,68% du capital et 84,89% des droits de vote au prix de 3,60 euros par titre.

Valeurs associées

ATARI
0,1250 EUR Euronext Paris +5,04%
ELIS
23,920 EUR Euronext Paris -0,25%
SANOFI
82,090 EUR Euronext Paris -0,16%
SAVENCIA
59,000 EUR Euronext Paris +0,68%
SYNERGIE
31,0000 EUR Euronext Paris +1,64%
UV GERMI
2,980 EUR Euronext Paris -1,32%
VINPAI
3,5800 EUR Euronext Paris +0,56%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/12/2025 à 08:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

