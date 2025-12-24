Sanofi, Synergie, Savencia... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Atari

Sur le premier semestre clos le 30 septembre, Atari a vu son chiffre d'affaires bondir de 38%, pour atteindre 18,9 millions d'euros, contre 13,7 millions d'euros un an plus tôt. Ces données prennent en compte la prise de contrôle, à hauteur de 81,7%, au capital du Suédois Thunderful. Sans cette acquisition, les revenus sont en progression de 25%, à 17,1 millions d'euros. Parallèlement, le résultat opérationnel courant s'est amélioré en passant de -2,8 à -1,5 million d'euros.

Elis

Elis a dévoilé une réduction de capital par annulation d'actions auto-détenues. Le spécialiste mondial des services circulaires a décidé d'annuler 4 705 107 actions auto-détenues, représentant 1,98% du capital social. Les titres annulés ont été rachetés sur le marché dans le cadre du programme de rachat d'actions du groupe autorisé pour la 19ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2024 et la 24ème résolution de l'assemblée générale du 22 mai 2025.

Sanofi

Sanofi a signé un accord d'acquisition avec Dynavax Technologies Corporation. Pour cette opération, le laboratoire français lancera une offre publique d'achat en numéraire pour acquérir toutes les actions en circulation de Dynavax pour 15,50 dollars par titre, soit une valeur totale en actions d'environ 2,2 milliards de dollars. Dynavax est une entreprise de vaccins cotée en bourse qui commercialise un vaccin contre l'hépatite B pour adultes et développe un candidat vaccin différencié contre le zona.

Savencia

Savencia Fromage & Dairy a signé un accord en vue de l'acquisition de Quatá Alimentos, un fabricant de fromages et produits laitiers au Brésil. Cette opération permettra au groupe alimentaire familial et indépendant, acteur mondial dans les fromages et les produits laitiers, de renforcer son portefeuille local notamment à l'intégration de marques solidement implantées comme Glória et Quatá. Ces dernières occupent une place de longue date dans les foyers brésiliens.

Synergie

Synergie a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe suisse House of Flexwork. Cette société, qui figure parmi les leaders de l'emploi flexible responsable en Suisse et opère sous les marques Induserv, Hardworker et Payroll House, fournit des services de travail temporaire, de placement et de gestion de la paie à une base clients diversifiée grâce à un réseau de 7 agences. En 2025, elle devrait générer un chiffre d'affaires 75 millions de francs suisses, environ 80 millions d'euros.

UV Germi

UV Germi, une société spécialisée dans la dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces par UV de haute technologie, a dévoilé ses tendances de chiffre d'affaires et de résultats pour l'année 2025. L'entreprise table ainsi sur une baisse d'environ 20% de ses revenus annuels, avec un repli de l'activité au second semestre moins important qu'au premier. Sur les six premiers mois de l'année, les revenus avaient fondu de 22%.

Vinpai

Camlin Fine Sciences Limited (CFSL), a annoncé le décalage du dépôt de son projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire sur le solde des actions composant le capital social de Vinpai qu'elle ne détient pas encore, au plus tard à fin février 2026. Pour rappel, la société indienne dédiée aux solutions de conservation, aux ingrédients aromatiques et à la santé & bien-être a procédé à l'acquisition, le 27 novembre dernier, d'une participation majoritaire au capital social de Vinpai représentant 78,68% du capital et 84,89% des droits de vote au prix de 3,60 euros par titre.