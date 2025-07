Sanofi : s'enfonce de -2% vers 82,1E information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 18:06









(CercleFinance.com) - Sanofi s'enfonce de -2% vers 82,1E et revient menacer le support annuel des 27 et 30 juin, puis du 1er juillet 27: il ne resterait plus comme support que les 81,4E de fin octobre 2023 pour enrayer une chute en direction des 77,5E (plancher du 26 septembre 2022).





Valeurs associées SANOFI 82,4700 EUR Euronext Paris -1,36%