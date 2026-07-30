Sanofi revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires grâce au succès de Dupixent, un coup de pouce pour sa nouvelle directrice générale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général et des chiffres d'affaires de Dupixent; paragraphes 3, 6, 10 et 11) par Bhanvi Satija

Sanofi SASY.PA a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année , grâce à la forte demande pour Dupixent, son médicament phare contre l'asthme, et pour ses nouveaux produits, tandis que les investisseurs se concentraient sur les projets de la nouvelle directrice générale, Belen Garijo, visant à relancer le développement de médicaments.

Mme Garijo a pris les rênes du groupe à un moment où le laboratoire pharmaceutique est sous le feu des projecteurs pour assurer sa croissance au-delà de son médicament phare , le Dupixent.

La société recherche des opportunités de croissance par le biais d’acquisitions, mais ses domaines prioritaires – l’immunologie, les maladies rares et les vaccins – resteront inchangés, a déclaré Mme Garijo aux journalistes lors d’une conférence téléphonique.

Les analystes s’attendent à ce que Mme Garijo présente un premier état des lieux des défis de Sanofi ainsi qu’un plan visant à renforcer le retour sur investissement de la R&D, après une série d’échecs cliniques l’année dernière.

Au cours de ses premières semaines, Mme Garijo a remanié son équipe de direction, nommé un nouveau directeur de la R&D et abandonné le projet de demande d’autorisation de mise sur le marché pour un médicament expérimental contre l’eczéma , l’amlitelimab, autrefois considéré comme un successeur potentiel du Dupixent.

Mardi, la société a annoncé qu’elle avait également décidé d’abandonner le développement de deux autres médicaments expérimentaux: l’itepekimab, destiné au traitement d’une affection pulmonaire, et le balinatunfib, destiné au traitement du psoriasis. "L’examen stratégique de notre portefeuille de produits en phase avancée se poursuit", a déclaré Mme Garijo.

Sanofi table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires de 10 % à taux de change constants en 2026, contre une prévision antérieure de croissance à un chiffre élevé. Le groupe continue de tabler sur une croissance du résultat d’exploitation légèrement supérieure à celle du chiffre d’affaires.

Au deuxième trimestre, le résultat d’exploitations’est élevé à 3,29 milliards d’euros (3,77 milliards de dollars), contre une estimation moyenne des analystes de 2,96 milliards d’euros fournie par la société.

Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 11,60 milliards d’euros, contre des estimations de 10,85 milliards d’euros.

Les ventes de Dupixent, commercialisé en partenariat avec Regeneron REGN.O , ont progressé de 38% à 5,15 milliards d’euros, à taux de change constants, dépassant les estimations de 4,48 milliards d’euros.

Sanofi prévoit un chiffre d'affaires annuel de 25 milliards d'euros pour le Dupixent en 2030, tandis que les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 24,2 milliards d'euros.

(1 dollar = 0,8732 euro)