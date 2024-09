Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: résultat de plusieurs études pour la BPCO information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - Une analyse groupée des études de phase 3 BOREAS et NOTUS a montré que Dupixent réduisait les exacerbations et améliorait la fonction pulmonaire par rapport au placebo chez les adultes atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) non contrôlée et présentant des signes d'inflammation de type 2 (c'est-à-dire un taux élevé d'éosinophiles dans le sang).



La BPCO est une maladie respiratoire qui endommage les poumons et entraîne un déclin progressif de la fonction pulmonaire. Elle est la quatrième cause de décès dans le monde.



Les résultats ont été présentés aujourd'hui, en collaboration avec Regeneron, pour la première fois au congrès international 2024 de l'European Respiratory Society (ERS).



Les résultats regroupés des études BOREAS et NOTUS montrent un bénéfice clinique significatif avec une réduction de 31% des exacerbations et une amélioration de la fonction pulmonaire.



Les données de ces deux études de phase 3 confirment que Dupixent est le tout premier produit biologique approuvé pour certains patients souffrant de BPCO non contrôlée dans l'UE.





