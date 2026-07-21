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Sanofi resserre son Comité exécutif
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 18:09

Le géant pharmaceutique français annonce une réorganisation majeure de sa gouvernance à compter du 1er septembre 2026. En resserrant son comité exécutif, Sanofi entend rationaliser son pilotage et renforcer ses capacités de fusions-acquisitions.

Parmi les évolutions clés de cet organigramme, le périmètre du directeur financier, François Roger, est significativement élargi. Il intègre désormais les Business Operations ainsi que le Global Partnering & Business Development, afin d'adopter une approche unifiée en matière de fusions-acquisitions.

Dans la division R&D et Vaccins, Paulo Fontoura prend la responsabilité globale de la R&D, tandis que Thomas Triomphe (Responsable Vaccins) élargit son rôle en prenant la supervision des activités stratégiques du Groupe en Chine.

Enfin, Olivier Charmeil cède la Médecine Générale à Thomas Grenier pour devenir conseiller de la directrice générale, Belén Garijo. De son côté, Roy Papatheodorou (directeur juridique) quitte le groupe après quatre ans et est remplacé par Jamie Haney.

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