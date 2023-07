Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : repasse les 97E, test imminent des 98E information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 12:05









(CercleFinance.com) - Le CAC40 se hisse au-dessus des 7.500Pts pour cette dernière séance du mois de juillet, porté par Sanofi (+2,5%) qui repasse les 97E et devrait effectuer un test imminent des 98E.

Il s'agit de la résistance oblique court terme unissant les précédents sommets, celui des 104,6E du 25 avril et 99E du 7 juillet... qui deviendraient les prochains objectifs.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +2.46%