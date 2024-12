Sanofi renforce sa collaboration avec SK Bioscience contre les infections à pneumocoques

(AOF) - Sanofi (-0,12% à 91,17 euros) annonce le lancement d’un programme de phase III pour son vaccin VPC21 et l’élargissement de sa collaboration avec le Coréen SK Bioscience afin de développer une nouvelle génération de vaccins pneumococciques conjugués. Le groupe souligne que le VPC21 est le premier candidat-vaccin conjugué dirigé contre plus de 20 sérotypes pneumococciques auquel est consacré un programme de phase III chez le nourrisson et le jeune enfant, alors que les infections à pneumocoques demeurent un enjeu majeur de santé publique malgré les vaccins actuellement disponibles.

